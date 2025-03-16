 

Rise Robotics создала самую мощную негидравлическую руку-манипулятор в мире

16.03.2025, 8:30, Разное
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Немецкая компания Rise Robotics, возможно, скоро попадет в Книгу рекордов Гиннеса, как разработчик и создатель самой мощной негидравлической роботизированной руки-манипулятора в мире. Чем же немецкие робототехники заменили надежную гидравлику?

Как это ни странно, но они разработали необычную систему ремней и шкивов, основанную на запатентованной технологии «Beltdraulic», внешне очень напоминающую стандартную гидравлическую систему.

Система Beltdraulic

О ее эффективности можно судить по видео, где роботизированная рука Superjammer поднимает груз весом около 2930 кг на высоту 4,6 м, что на 635 кг больше предыдущего рекорда, который принадлежит манипулятору Fanuc M-2000iA/2300.

Установленные в Superjammer электрические реечные приводы не выделяют вредных веществ, снижают потребление электроэнергии/топлива на 65-90%, а в сочетании с искусственным интеллектом такие манипуляторы могут работать полностью в автономном режиме.

Помимо этого, с помощью системы Beltdraulic можно лучше контролировать нагрузки и движения с меньшим люфтом и вибрацией, практически полностью исключив гидравлический дрейф и снизить вероятность поломок, загрязнений и необходимость сложного ремонта. При этом быстродействие системы в три раза выше, чем у гидравлики.

Источник &#8212 Rise Robotics


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