Мнение «аналитика»: О приходе «украинского мира»… Достаточно наглядно?
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Что несёт с собою «украинский мир»?
Свободу? Достоинство? Культуру? Хотя бы культуру быта?
В этой заметке не будет многословного ответа. Будет наглядный. Когда картинки говорят лучше тысяч слов.
Просто два фото из Суджи с разницей в несколько месяцев. Тех самых, что город контролировали ВСУ.
Было.
Стало.
И нет, это никоим образом не «последствия боевых действий». И не ударов «русских бомб». Боеприпасы не умеют рисовать на стенах. А вот незваные «освободители» — да.
В общем, достаточно чётко видно, что есть «украинский мир»?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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