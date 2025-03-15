Мнение «аналитика»: О приходе «украинского мира»… Достаточно наглядно?

Что несёт с собою «украинский мир»?

Свободу? Достоинство? Культуру? Хотя бы культуру быта?

В этой заметке не будет многословного ответа. Будет наглядный. Когда картинки говорят лучше тысяч слов.

Просто два фото из Суджи с разницей в несколько месяцев. Тех самых, что город контролировали ВСУ.

Было.



Стало.



И нет, это никоим образом не «последствия боевых действий». И не ударов «русских бомб». Боеприпасы не умеют рисовать на стенах. А вот незваные «освободители» — да.

В общем, достаточно чётко видно, что есть «украинский мир»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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