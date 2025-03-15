 

Мнение: Миф о слабой Европе

15.03.2025, 23:15, Разное
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В том, что вся украинская авантюра российского руководства так или иначе закончится каким-то развалом и позором, никто из нормальных людей не сомневался с самого начала – это понятно. Похоже, к этому всё и идет, хотя для РФ расхлебывать последствия предстоит еще долго. До полноценного экономического кризиса мы уже добрались, в ослаблении Вооруженных сил сомнений тоже не остается, в том, что испортили отношения практически со всем миром и одновременно подорвали собственную ресурсную базу – тоже всё идет как по нотам. В напрочь испорченной внутренней ситуации и в резком ухудшении правопорядка, появлении чрезвычайно мощных банд с составами «новой формации» – тоже будет, новые «ветераны» скучать никому не дадут.

Однако похоже, что будут и угрозы другого порядка, из тех, про которые впохыхах никто не подумал в 2022 году, оценивая наши перспективы. Все-таки после той катастрофы трудно было охватить всё разом. В частности, мало кто мог тогда всерьез предположить, что итогом трехлетней резни неожиданно станет резкий разрыв Европы и США, выход США из НАТО, а также чрезвычайно обострение взаимоотношений Европы и России, причем чтоб в результате в РФ почему-то возобладает отношение к Европе как к некоему «больному человеку», «терпиле», которого якобы «Россия одной левой» и скоро уже будет проводить парады в Берлине и в Париже.

И далее – в Вашем любимом Бусти: https://boosty.to/sapojnik. Читаем и думаем!

Источник: Размышления вольного социолога


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