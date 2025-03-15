Сотрудников “Голоса Америки” начали отправлять в отпуска после указа Трампа о масштабных сокращениях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий провести масштабные сокращения персонала в нескольких федеральных ведомствах, в том числе в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM).

В ведении этого агентства находятся радиостанции “Голос Америки” и “Свобода”, ведущие вещание на 49 языках. Бюджет агентства составляет 270 миллионов долларов, а его основная задача – “информировать, вовлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии”.

Как пишет агентство Reuters, многочисленные сотрудники “Голоса Америки” получили извещение об отправке их в оплачиваемый отпуск. Им запрещено появляться на рабочем месте. Сотрудников также лишили доступа к рабочей почте.

New York Times отмечает, что Трамп по сути проверяет пределы своих полномочий: согласно решению Конгресса США, USAMG является независимым агентством. Собеседники издания отметили, что указ президента по сути означает прекращение деятельности радиостанций.