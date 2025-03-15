Мнение: Русские не хотят уезжать из России, доступность Европы и популярность арабских стран

1. Наконец-то мы довольны жизнью в России. Согласно опросам, рекордная за всю историю доля наших сограждан даже в призрачных отдалённых планах не собирается никуда переезжать (ссылка):



Доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства сократилась с 2021 года с 16% до 5%, это исторический минимум за 30 лет изучения данного вопроса, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. <…>

Он также отметил, что сейчас 92% россиян не испытывают желания уехать за границу на постоянное место жительства. По словам главы ВЦИОМ, большинство (72%) граждан РФ считают, что Россия – это особая цивилизация, которой не нужно стремиться стать частью западной цивилизации.

Кстати, напомните, если в СССР было так хорошо жить, почему эмиграция из СССР была запрещена? И почему эмиграция легальна сейчас, когда жизнь, как нас уверяют многие, значительно хуже, чем в СССР?

2. Русские всё ещё ездят в Европу, хоть это и немного сложнее, чем в 2021 году. В 2024 году страны Евросоюза выдали россиянам на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее. В общей сложности было выдано более 500 тысяч таких виз, из них 90% для туристических целей (ссылка).

Маленькая Латвия призывает ЕС прекратить выдачу виз россиянам. Последний раз я был в Латвии примерно в 2012 году, и тогда Латвия запомнилась мне скорее дружелюбием местных жителей, нежели историческим центром Риги, который меня после Петербурга не очень впечатлил. Сейчас я в Латвию уже туристом не поеду: я не получу большого удовольствия от пребывания в этой оккупированной злодеями стране.

В любом случае, крупные страны Евросоюза пока что запрещать нам въезд не собираются. Во-первых, не хотят терять доход от туристического потка из России. Во-вторых, запрет виз осложнит взаимную торговлю, а экономика Евросоюза и так страдает донельзя, странно было бы наносить ей дополнительный удар.

У нас, к сожалению, тоже выбора особого нет. Вот, допустим, в этом месяце, например, начал действовать безвизовый режим с Мьянмой (ссылка). Вроде бы и хорошо, но даже если туда запустят прямые рейсы из Петербурга, лететь надо будет целых 9 часов, что слишком много. Европа, увы, географически для большей части россиян значительно ближе.

3. В качестве компромисса многие выбирают арабские страны: они относительно близки, при этом там нормальные люди, которые не считают нас с вами орками. Народ стал в них отдыхать гораздо чаще, причём не только в Эмиратах (ссылка):

Спрос на перeлёты в арабские страны в России в первой половине 2025 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Купибилeт».

Данные аналитиков говорят о том, что максимальный рост спроса на авиабилeты в эту часть земного шара наблюдался в Москвe. Так, за минувший год пeрeлeты из столицы РФ в Джeдду и Мeдину (Саудовская Аравия) стали востребованнее на 33% и 28% соотвeтствeнно. При этом востребованность перелетов в Шарджу (ОАЭ) у москвичей выросла на 22%, Доху (Катар) стали предпочитать на 21% больше, Дубай и Абу-Даби (ОАЭ) — на 19% и 18%, а число выбирающих перелеты из Москвы в Даммам (Саудовская Аравия) увеличилось на 16%.

Кирилл Стрельников рассказывает по этому поводу историю (ссылка):

Разговаривал давеча по одной теме с представителями нескольких катарских отелей, которые заинтересованы в российских туристах. Для этого они устраивают у нас воркшопы для туроператоров и турагентств, ну чтобы их отели предлагали. Стоимость участия для отеля в воркшопе – тысяч 80 долларов. Я им и говорю: слушайте, раз пошла такая пьянка, давайте мы вас сейчас круто продвинем, направление экзотическое, все у вас круто, свежо, создадим моду на Катар, год катарского туризма, все такое, хинди-руси бхай-бхай. Говорю, что вы зациклились на этих воркшопах, это ж примитив какой-то, давайте бахнем.

Они отвечают: а нам ничего крутого не надо. У нас русские уже все забронировали чуть ли не на следующий сезон уже. Воркшопы нам нужны чтобы чисто турагентства подогреть, чтобы не забывали. Спрашиваю у знакомой турагентши: это только в Катаре так или как? Она говорит: везде. Русские в этом году просто задавили весь рынок, по всем направлениям. Я говорю: а санкции? Она говорит: пофиг. Мы по всем направлениям номер один. Бабок море. Никакой рекламы не надо. Сама в шоке.

Это к вопросу об отсутствии денег у населения и вообще.