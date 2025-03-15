WSJ – ученый Даниэль Канеман, умерший год назад, совершил “ассистированное самоубийство”

Израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман, который умер 27 марта 2024 года, совершил ассистированное самоубийство. Об этом 15 марта сообщила газета The Wall Street Journal, автор статьи – Джейсон Цвейг.

Цвейг утверждает, что 90-летний Канеман составил план, согласно которому он провел несколько дней со своими близкими в Париже, а оттуда отправился в Швейцарию, чтобы совершить ассистированное самоубийство. Накануне он сообщил об этом нескольким своим друзьям, разослав им письма по электронной почте.

Даниэль Канеман родился в Тель-Авиве в 1934 году. Он окончил Еврейский университет в Иерусалиме в 1954 году, получив степень бакалавра математики и психологии, затем работал в Армии обороны Израиля в психологическом подразделении, он разрабатывал опросники для оценки личности призывников. В 1958 году он переехал в США, где получил степень доктора философии по психологии в Калифорнийском университете, Беркли. При этом Канеман продолжал тесно сотрудничать с Израилем, работая в Еврейском университете.

Даниэль Канеман является одним из основоположников поведенческой экономики. В 2002 году он получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля за применение психологической методики в экономической науке, в особенности за исследования формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности (совместно с Верноном Смитом). Премия по экономике была присуждена Канеману несмотря на то, что исследования он проводил как психолог, а не как экономист.