Советский журнал «Безбожник» признали экстремистским

Православные активисты добились внесения советского журнала «Безбожник» в федеральный реестр экстремистских материалов – для этого им потребовалось раздобыть 252 номера, включая чрезвычайно редкие и дорогие выпуски.

В общей сложности запрещены 89 процентов номеров, остальные же пока не удалось найти.

На поиск и покупку номеров «Безбожника» активисты потратили 2 года и около 45 млн рублей. По каждому из них они заказывали в епархии независимую экспертизу, которая подтверждала: содержимое действительно оскорбляет чувства верующих, противоречит традиционным ценностям и должно быть запрещено.

– Сказать, что это было сложно – ничего не сказать. Мы нашли не только большинство выпусков, но и также выяснили, кто стоял за их выходом. Слава Богу, что большевики расстреляли этих христопродавцев ещё в 1930-х, – поделился глава рабочей группы Михаил Звягинцев.

Теперь православные активисты намерены взяться за запрет одноименной газеты, а также изданий «Наука и религия», «Деревенский безбожник», «Безбожник у станка», «Безбожник за штурвалом», «Безбожник у кульмана», «Безбожник со скальпелем», «Безбожник в парткоме» и «Безбожник-телемастер».

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