Мнение: Складной дом, опалубка из грязи и обмен квартиры на паи в фонде недвижимости

1. Американцы обожают трейлеры, дома на колёсах. У них целая культура трейлерных парков есть — обитателей трейлеров называют почему-то «белым отребьем», но на видеорепортажах трейлеры выглядят довольно уютно. Развитием идеи домов на колёсах стали складные дома – см. заглавную картинку (ссылка):



Компания Боксэйбл представила Бейби Бокс — компактный складной дом площадью 11 кв. м, который можно развернуть за 60 минут без инструментов и посторонней помощи. Новинка предназначена для любителей минимализма, путешественников и тех, кто ищет доступное жилье. Стоимость в период предварительных заказов составляет 20 тысяч долларов [1,7 миллиона рублей], но позже вырастет до 30 тысяч долларов [2,6 миллиона рублей].

Дом поставляется на прицепе и весит 1’315 кг, а нагрузка на сцепное устройство составляет 454 кг, что позволяет буксировать его на большинстве внедорожников и пикапов. В сложенном виде его размеры — 4,5×1,98 м, а после установки он расширяется до 4,5×4,29×2,82 м, увеличивая полезную площадь более чем вдвое.

В принципе, 11 метров — это нормально. В поездах помещение такой площади называется «Купе главного пассажира», и там, доложу вам, действительно можно путешествовать со всеми удобствами, кроме ванной (ссылка):

Собственно, такая площадь даже избыточна — одному-двум пассажирам вполне комфортно путешествовать в купе вдвое меньшей площади, которое на класс выше, чем СВ, и стоит в полтора-два раза дороже. Таким образом, теоретически передвижной дом площадью в 11 квадратов — это отличная раковина для любящей путешествия улитки… но только при условии, что продавцы не лукавят по поводу «собирается за 60 минут». Не удивлюсь, если собрать этот дом за 60 минут может только профессиональный сборщик, причём из новых деталей и в условиях чистого павильона. Сколько времени займёт сборка дома у обычного туриста, остановившегося в обычном лесу, большой вопрос.

2. Ещё одно американское изобретение — опалубка из грязи. В целом, логично, но странно, что такую экологичную штуку изобрели не в экономной по-дурному Европе, а в США (ссылка):

…Они предлагают печатать опалубку на месте заливки бетона, а в качестве материала брать почти не обработанную грязь со стройплощадки. Помимо цены метод обещает сделать бетонные конструкции более разнообразными и красивыми. <…>

…из-за гибкости материала строителям и архитекторам становится проще создавать сложные и разнообразные бетонные формы, не ограничиваясь самыми простыми и наскучившими вариантами. При этом новые, оптимизированные формы требуют не больше времени, чем обычные прямоугольные блоки.

Напомню, что некоторые изобретатели развили идею дальше — они предлагают строить из экологичной грязи не только опалубку, но и сами дома (ссылка). И тут, конечно, я вижу большую недоработку наших депутатов. За пропаганду греческого греха журналистов уже штрафуют, так что журналисты при переводах статей с английского фрагменты про нетрадиционные ценности вырезают. А вот пропаганда радикальной экологии в России не запрещена, поэтому неверные журналисты на голубом глазу рекламируют публике «углеродный след», «снижение выбросов цэ-о-два» и прочее вредоносное экобесие.

3. В «Школе Капитализма» я изложил свои соображения по поводу плана подписчика поменять квартиру на паи в фонде недвижимости. Мой разбор лежит вот здесь. Там есть кое-что неполиткорректное, так что я не готов выносить разбор на публичное обсуждение из-за пейволла, однако само исходное письмо я предлагаю в комментариях обсудить. Цитирую:



Прочитал сегодняшний «инвестиционный» выпуск «Школы капитализма», и, поскольку в нём были упомянуты и ПИФы, и «Список Кримсона», хочу задать вопрос о вашем отношении к ЗПИФам на коммерческую недвижимость, о которых уже много раз писал Кримсон. Если я правильно помню, вы пару раз упоминали коммерческую недвижимость в целом. А вот конкретно публичные ЗПИФы на склады или офисы — ни разу.



Последние несколько дней я размышляю над рискованной для моего стиля инвестирования операцией. Мне необходимо в ближайшее время продать квартиру. У нас она единственная в собственности, сами мы живём в другой, съёмной — нас уже 12 лет устраивает и цена, и квартира, и её удобство. Продать необходимо ввиду проблемного дома (1983 год постройки). В целом, всё неплохо, но из-за регулярных затоплений от разных соседей там нельзя сделать ремонт. В эти выходные выровненные свежепокрашенные стены и потолок в очередной раз залило ржавой водой из межэтажных перекрытий — надо частично шпаклевать-перекрашивать все помещения квартиры. Ну и в целом она нам не сильно удобна.



Обдумываю следующую (довольно очевидную) идею:



A. Квартира продаётся за 14 млн рублей.



Б. На большую часть денег от продажи покупаются финансовые инструменты. В первую очередь я смотрю на ЗПИФы коммерческой недвижимости, так как у них есть регулярная доходность. Это важно для реализации моей идеи. Кроме того, инструмент должен быть антиинфляционным и иметь возможность стать «старыми деньгами». Ну и мало таких ЗПИФов у меня в портфеле, хотел бы больше. Ежемесячный доход будет от ЗПИФа, допустим, 120 тыс. рублей. (11 млн рублей рублей вносится в ЗПИФ, доходность 11% годовых, итого 1,2 млн в год или 100 тысяч в месяц).



В. Меньшая часть денег от продажи квартиры (3 млн рублей) идёт на первый взнос за семейную ипотеку на однушку в новостройке. Однушка по стоимости будет примерно равна стоимости продаваемой квартиры, около 15 млн рублей. Новая однушка точно будет неудобно для нас расположена (в удобных местах только старая застройка), но она необходима нам для снятия социального давления «нужно собственное место для жизни», плюс, мало ли, вдруг правда там жить придётся. Платёж по ипотеке будет 78 тыс. рублей (ипотека на 12 млн рублей под 6% годовых).



Г. Ипотечная однушка сдаётся за 60 тысяч рублей. Знакомые сдают квартиры с такими параметрами именно за 60 тысяч. Не спрашивал, чистыми ли это, поэтому, возможно, придётся вычесть 4% на самозанятость. Доля периодов простоя невысока, так как в новых домах люди снимать почему-то очень любят. По ЦИАНу — цена абсолютно в рамках приличий.



Д. 120 тысяч от ЗПИФа и 60 тысяч от сдачи квартиры полностью идут на ускоренное закрытие ипотеки.



Е. Лет через 10 ипотека выплачена. Профит. Имеем однушку в относительно новом доме, плюс портфель ЗПИФ на примерно такую же стоимость.



Ё. Как резервные источники погашения ипотеки остаются работа и портфель акций на 2,5 таких однушки. Сами пока снимаем жильё дальше.



Купить на деньги от продажи квартиры другую квартиру сразу в нужном месте сложно — либо старая вторичка с рисками нарваться на проблемы похуже потопов, либо более свежая вторичка, но миллионов под 30 (Москва, плюс очень мало в районе строилось за последние 20 лет), что для меня на жильё пока многовато. Новостроек нет как класса.



…было бы очень интересно узнать ваше мнение о ЗПИФе коммерческой недвижимости как об инструменте. Может быть, вы их не просто так не упоминаете. Мне основным риском видятся потенциальные недобросовестные действия со стороны управляющей компании — махинации с юрлицами, кредитами и т. д. Хотя сейчас в выбранном мной фонде мне придраться не к чему. Плюс в публично торгуемом фонде под надзором ЦБ это, наверное, не так уж и просто сделать. Готовность в случае чего остаться без денег, вложенных в ЗПИФ — неприятно, но есть.