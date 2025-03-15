Мнение «аналитика»: О панике после победы… Только теперь дошло?

С катехизиса начнём: «Где Путин — там победа».

И если президент России появился на многострадальной Курщине, значит, #победа нынче там. Полная и безоговорочная. С троекратным — два коротких и один раскатистый — «Ура!». С этим вот «…и враг бежит, бежит, бежит!». Как заведено от предков.

Но…

Есть один «нюанс» вопрос. Почему… так тревожно в среде турбопатриотичных милблогеров? Вот прям почти что #паника в этой среде, а?

У самого популярного среди них в #ЖЖ Сами-Знаете-Кого вышел обзор перспектив после победы. Ну-у-у, такой…

«После молниеносной штурмовой операции ВС РФ, перед ВСУ будут поставлены другие задачи. Что нам следует ожидать?

1) пока что самый рабочий вариант… — попытка совершить локальное контрнаступление на Покровском участке: туда уже прибывают некоторые спецподразделения ВСУ… после бегства с Курской области.

2)также уже который день фиксируются попытки штурмовых групп противника закрепиться на окраинах Торецка для последующего возвращения города под свой контроль; за прошедшую неделю нами уже было отмечено накопление противника в районе Краматорска – возможно, это как раз убежавшие из Курской области подразделения ВСУ.

3) также уже продолжительное время происходит накопление подразделений ВСУ в Черниговской области Украины, возможно с целью вторжения в Брянскую область.

4) помимо этого необходимо рассматривать усиление Харьковской группировки ВСУ, в том числе, подразделений, находящихся в районе в Волчанска и Купянска».

Ну и вывод: «в общем и целом, ожидаем усиление подразделений ВСУ на других участках фронта. Несмотря на то, что курская авантюра Зеленского-Сырского больно ударила по ВСУ, у них имеются ещё возможности для восполнения потерь и усиления направлений».

Так это что же получается? Полный «разгром» ВСУ на Курщине — с толпами пленных в отчётах, с колоннами сожжённой и брошенной техники на фотках, с десятками тысяч убитых и раненых украинских военных в сводках — внезапно оборачивается потенциальным ростом проблем для ВС РФ на других направлениях?

Это вот разве так должна выглядеть Победа?

Или просто у страха глаза велики?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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