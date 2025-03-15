 

Рупор кремлевской пропаганды: По ситуации в Курской области. 15.03.2025

15.03.2025, 15:50, Разное
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По ситуации в Курской области. 15.03.2025

В освобожденных районах Курской области начался активный процесс разминирования. Работы предстоит много. За несколько месяцев боев там мин и неразорвавшихся боеприпасов накопилось большое количество.

Также продолжается помощь жителям освобожденным от оккупации, а также систематизация и расследование выявленных фактов военных преступлений ВСУ. Ничего не будет забыто. Как и дела чеченских боевиков, которых ловят даже спустя 20+ лет, у этих дел не будет срока давности.

По освобождению оставшихся территорий. Противник контролирует еще примерно 35-40 км в Курской области, включая 2,5 поселка (Гуево еще не зачищено). Работа в этом направлении идет. Противник злобствует и обстреливает Суджу, которую столь бездарно потерял, хотя до этого несколько месяцев готовил ее к обороне.

Окруженных в Курской области режим Зеленского уже списал. Отдавать приказ на сдачу он не хочет, так как это было бы прямым признанием военного поражения. Если США не надавят на Зеленского, то судьба оставшихся в Курской области сил ВСУ незавидна. Позиция РФ простая – либо сдача в плен, либо смерть. Нас устроят оба варианта.

Онлайн-трансляция боевых действий на Украине как обычно тут https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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