 

В Белграде автомобиль въехал в толпу протестующих

15.03.2025, 15:42, Новости дня
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Водитель автомобиля BMW сбил трех человек во время акции протеста в районе Жарково в Белграде, сообщила “Медуза” со ссылкой на газету Blic.Водитель въехал в толпу, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция быстро обнаружила и задержала 50-летнего водителя автомобиля, при задержании он оказал сопротивление.

Пострадавших при наезде госпитализировали.

В Белграде уже более четырех месяцев проходят акции протеста. Они начались после того, как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес над входом в здание. При обрушении погибли 15 человек, двое получили серьезные травмы.

Протестующие требуют наказать ответственных и отправить в отставку руководство страны, в том числе президента Александра Вучича. В конце января о своей отставке объявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.


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