 

В случае разморозки Западом резервов ЦБ их разделят между всеми россиянами

15.03.2025, 15:33, Разное
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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24» раскрыла некоторые детали переговоров с ЕС и США о разморозке замороженных в 2022 году коллективным Западом российских валютных резервов.

Как отметила глава регулятора, несмотря на ряд принципиальных разногласий, сторонам удалось придти к предварительному соглашению — $300 миллиардов не вернут в российский бюджет, а распределят между всеми гражданами России.

– Запад не хочет нарушать свои же санкции, поэтому вернуть эти деньги Минфину или ЦБ напрямую не может. Однако есть возможность направить их россиянам. Это государственные резервы, а у нас социальное государство, и поэтому, я надеюсь, уже в апреле начнутся выплаты, — сказала Набиуллина.

Согласно предварительным подсчётам, каждый гражданин получит по 15 тысяч рублей. Выплаты планируется осуществлять после заполнения заявления на портале «Госуслуги» или в любом отделении «Почты России»; за несовершеннолетних денежные средства смогут получить их официальные представители.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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