 

Раскаявшиеся телефонные мошенники будут убеждать московских пенсионеров переселиться по реновации

15.03.2025, 13:33, Разное
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Телефонные мошенники, которые бросили своё ремесло и встали на путь исправления, смогут найти работу в Москве – их наймут, чтобы они обзванивали пенсионеров и убеждали их переселиться по программе реновации. Таким образом, считают чиновники, удастся ускорить темпы переселения.

Как напоминают в мэрии, отдельные пожилые люди предпочитают скандалить вместо того, чтобы подписать требуемые документы и получить лучшее жильё.

– Звучит необоснованные, зачастую хулиганские требования: кому-то подавай булочную у дома, кто-то хочет рабочий лифт прямо в день заселения, кому-то водоснабжение подавай сразу же… Это в целом сильно тормозит процесс, – пожаловался источник.

Собеседник издания считает, что бывшие телефонные мошенники должны решить проблему, поскольку «у них хорошо развит навык работы с такой категорией населения». Они эффективны, поскольку в их рабочем коллективе присутствуют слаженность и чувство субординации. Наконец, их трудоустройство можно подать в качестве социальной программы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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