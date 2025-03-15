Раскаявшиеся телефонные мошенники будут убеждать московских пенсионеров переселиться по реновации
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Телефонные мошенники, которые бросили своё ремесло и встали на путь исправления, смогут найти работу в Москве – их наймут, чтобы они обзванивали пенсионеров и убеждали их переселиться по программе реновации. Таким образом, считают чиновники, удастся ускорить темпы переселения.
Как напоминают в мэрии, отдельные пожилые люди предпочитают скандалить вместо того, чтобы подписать требуемые документы и получить лучшее жильё.
– Звучит необоснованные, зачастую хулиганские требования: кому-то подавай булочную у дома, кто-то хочет рабочий лифт прямо в день заселения, кому-то водоснабжение подавай сразу же… Это в целом сильно тормозит процесс, – пожаловался источник.
Собеседник издания считает, что бывшие телефонные мошенники должны решить проблему, поскольку «у них хорошо развит навык работы с такой категорией населения». Они эффективны, поскольку в их рабочем коллективе присутствуют слаженность и чувство субординации. Наконец, их трудоустройство можно подать в качестве социальной программы.
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