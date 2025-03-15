 

В США будут судить женщину, угрожавшую Еврейскому госпиталю в Сент-Луисе терактом

15.03.2025, 12:45, Новости дня
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Прокуратура Сент-Луиса предъявила 35-летней Саре Рамирес-Полински обвинение в террористической угрозе первой степени. В судебных документах не указано, находится ли обвиняемая под стражей. Выдан ордер на ее арест без права выхода под залог, пишет First alert4.

Согласно заявлению полиции Сент-Луиса, в течение трёх недель с 20 февраля по 12 марта Рамирес-Полински систематически угрожала Еврейскому госпиталю Барнса и его сотрудникам.

Следователи обнаружили более 40 страниц сообщений с угрозами в социальных сетях. Рамирес-Полински угрожала больнице “масштабным терактом со стрельбой” и указывала конкретные даты, когда “клиника и население Сент-Луиса увидят, почем фунт лиха”.

Первое судебное заседание еще не назначено.


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