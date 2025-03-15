 

Русские космонавты отправились в экспедицию для ремонта небесной оси

15.03.2025, 11:33, Разное
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Император Владимир лично прибыл на космодром Северо-Южный, где стартовала экспедиция, призванная ликвидировать масштабную оказию во Вселенной. 

По вине американских астронавтов во время полёта на Марс их «Шаттл» имел неосторожность повредить небесную твердь, засим были обнаружены ранее не существовавшие пустоты в небесной тверди. Именно эти отверстия привели к сходу орбиты Земли-матушки с правильной траектории. Сегодня угроза жизни человечества отсутствует, но наша планета хаотически бороздит просторы Вселенной.

Учёные мужи из РАЕН забили тревогу и призвали немедленно починить небесную ось. Предложив такую инициативу коллегам из других стран и не найдя отклика и финансирования, Император принял решение произвести ремонт самостоятельно. 

«Не волнуйтесь, Великий Государь, у меня в наделе крыша постоянно протекает, но я всегда всё заделывал» , – заверил самодержца руководитель экспедиции, боярин Лоза.

Вместе с ним чинить небесную ось вылетели лучшие естествознатели империи – бояре Фёдор Рассолов и Савелий Гречкин, авторы большинства изобретений на Руси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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