 

В Великобритании осуждены трое бандитов, похитивших продюсера израильского происхождения

15.03.2025, 10:45, Новости дня
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Три члена банды, похитившей Итая Кашти – музыкального продюсера израильского происхождения, 14 марта были приговорены в Великобритании к лишению свободы на восемь лет и один месяц, пишет Sky News.

Королевский суд Суонси вынес такие приговоры в отношении Мохаммада Комри (23 года), Фаиза Шаха (23 года) и Элайджи Огуннуби-Симе (20 лет).

В августе 2024 года эта троица, используя фальшивые удостоверения личности, арендовала коттедж в районе Бринтег в Лланибиддере, на западе Уэльса. Выдавая себя за представителей авторитетной музыкальной продюсерской компании, они пригласили проживающего в Лондоне Итая Кашти на “музыкальный семинар”. Они даже заказали для него такси. При выборе жертвы преступники исходили из того, что он еврей и, по всей видимости, у него богатые родственники. 26 августа, когда Кашти, прибыл в Лланибиддер, на него напали трое мужчин в масках, которые избили его, а затем приковали к батарее в коттедже, потребовав, чтобы он не шевелился, угрожая в противном случае его убить. После того, как похитители вышли, Итай Кашти сумел освободиться и сбежать, затем он вызвал полицию. Вскоре преступников задержали. Было установлено, что они планировали обезвредить жертву кетамином и угрожали ему муляжом пистолета.

В суде Кашти заявил: “Как израильтянин, я воспринял это как свое личное 7 октября… Меня несколько раз ударили ногой по голове, приковали наручниками к батарее и заставили лечь на пол. Мне угрожали и говорили, что если я попытаюсь сбежать, меня убьют”.

Прокуратура отмечала, что при выборе жертвы преступники обсуждали то, что Итай Кашти участвовал в “произраильских маршах”. После ареста они заявили, что “не испытывают угрызений совести” за то, что собирались сделать.


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