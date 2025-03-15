 

“Аш-Шарк аль-Аусат” – Адам Бёлер не уволен, он продолжает работать в команде Виткоффа

15.03.2025, 9:45, Новости дня
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Издание “Аш-Шарк аль-Аусат” сообщает, что высокопоставленный американский чиновник опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп уволил посланника по делам заложников Адама Бёлера, который вел прямые переговоры с ХАМАСом.

Американский чиновник утверждает, что “Бёлер сосредоточен на проблеме заложников и похищенных во всем мире и на Ближнем Востоке”, отметив, что он “продолжает работать , поддерживая команду, возглавляемую специальным посланником Стивом Виткоффом”.

В конце минувшей недели издание Jewish Insider сообщило, что посланник администрации президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер отстранен от работы в связи с его крайне спорными и провокационными высказываниями в СМИ по поводу прямых переговоров с террористами.

Источники в Республиканской партии сообщили изданию, что администрация Белого дома отстранила Бёлера от дела заложников и склоняется к тому, что следует еще более ограничить его полномочия.


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