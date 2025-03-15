Мнение «аналитика»: О цифре дня — 3000… И это не предел?

Сложнее всего заметить то, что происходит прямо на глазах.

А происходит ни много, ни мало — разрушение привычного мира. Быть может переход его в новую фазу.

И вот эта цифра — 3000 — наконец-то привлекла внимание к очевидному, но так и не замечаемому, по крайней мере, значительной частью российского населения.

В минувшую пятницу, рутинно и буднично… глобальные цены на #золото в моменте «пробили» уровень в 3000 долл. за тройскую унцию.

Чуть более года назад драгоценный металл стоил в полтора раза меньше — около 2000 долл. за унцию. А за два года с небольшим он подорожал пусть и не вдвое, но примерно на 90%.

Пожалуй, это самый быстрый среднесрочный темп удорожания золота с тех пор, как на рубеже 1980-х оно выросло в цене с 200 долл./унция до 800+ долл./унция — более чем вчетверо за два года. Но тогда это было связано с Афганской войной #СССР.

Нынешний скачок может свидетельствовать о сопоставимом уровне «геополитических рисков». В конце концов, президент #США Дональд Трамп не просто так заявляет, что «украинский кризис» поставил человечество на грань Третьей мировой из-за решительности Кремля и близорукости западных политиков. И несмотря на весь «осторожный оптимизм», угроза новой военной эскалации не снята с повестки дня.

С другой стороны, речь может идти о том, что сейчас происходит окончательный и полный #кризис глобализации. Так сказать, финальный этап. В конце концов, украинский «кейс» — лишь часть более глобальных процессов, которые идут ещё с конца позапрошлого десятилетия. Примерно так с «Великой рецессии» 2008-2009 гг. И золото как чувствительный индикатор показывает, куда идут эти процессы тектонического характера.

Если так, то увиденное в минувшую пятницу на рынке драгметаллов — далеко не предел возможного.

А вы успели прикупить «жёлтого дьявола» в слитках?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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