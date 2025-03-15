Мнение: День, когда музыка умерла
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Люблю эту песню! Кстати, совершенно непонятно, почему она так популярна в Америке. Вроде бы не такая уж привязчивая, жутко многословная, с довольно изысканными образами, весьма сложная… Главное – никакого фирменно американского оптимизма. Как раз наоборот – очень грустная. И нате – любимая в народе. Непонятно.
Но мне очень нравится именно этим своим меланхоличным настроем. Так не по-американски… Очень человечно получается. Такую послушаешь – и как-то веришь, что не все вокруг идиоты, есть и нормальные люди. Это примиряет с миром.
Источник: Размышления вольного социолога
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