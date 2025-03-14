 

Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады

14.03.2025, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады и заверил, что его страна “никогда, ни в какой форме не станет частью США”. “Мы в основе своей совершенно другая страна”, – добавил он, отметив, что “ожидает уважения” от Америки и Трампа.

В прошлом премьер-министры Канады свой первый зарубежный визит совершали в США, но источники ВВС говорят, что Карни вместо этого посетит Париж и Лондон.

Дональд Трамп пообещал аннексировать Канаду и сделать ее 51-м штатом США, и ввел торговые санкции.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Израиль отправляет врачей для помощи пострадавшим при пожаре в Македонии

16.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1117-й день войны

16.03 / Торнадо и ураганы в США, десятки погибших

16.03 / Пожар на дискотеке в Северной Македонии, не менее 50 погибших

15.03 / Сотрудников “Голоса Америки” начали отправлять в отпуска после указа Трампа о масштабных сокращениях

15.03 / Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию

15.03 / WSJ – ученый Даниэль Канеман, умерший год назад, совершил “ассистированное самоубийство”

15.03 / В Туапсе после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод

15.03 / В Белграде автомобиль въехал в толпу протестующих

15.03 / Судья ООН признана виновной в рабовладении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика