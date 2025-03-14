Мнение: Продолжение моего романа

А роман-то мой “Уровень Стажера” – продолжается! Выложил новые главы. Ввел новых персонажей из совсем других слоев общества – некоего бывшего заслуженного, но на момент конца тысячелетия уже практически забытого советского поэта-песенника и его двусмысленную то ли напарницу, то ли компаньонку Полину – референта-филолога из Питера, непонятным образом оказавшуюся в качестве компаньонки после своего бегства… из США, где она как бы проходила стажировку. Поэт-песенник внезапно принимает совершенно необычное для себя решение. Читаем по ссылке https://boosty.to/sapojnik

Кстати, редкий случай – поскольку произведение идет в старом добром стиле, как у Диккенса – роман публикуется в журнале с продолжением “с колес” – от читателей вполне допускаются замечания, дополнения, предложения по сюжету и (надеюсь) доброжелательная критика. Прямо с пылу с жару!

Да, только всё разворачивается…