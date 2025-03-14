Мнение: США вступили в ледокольную гонку с Россией, а Россия обогнала СССР

1. Дональд Трамп, как я уже говорил раньше, очень серьёзно относится к Арктике — одному из последних неосвоенных источников углеводородов и, вообще, стратегически архиважному региону. Если вы посмотрите на карту, вы обнаружите, что Гренландия является удобными воротами в Арктику, и именно поэтому Дональд Трамп намерен силой забрать её себе.

Также новый президент США озаботился и строительством ледокольного флота. Цитирую (ссылка):



«Мы заказали, мы находимся в процессе заказа 48 ледоколов», – сказал [Трамп].

Трамп также отметил, что Канада интересуется, сможет ли она использовать эти ледоколы. «Канада хочет знать, смогут ли они их использовать. Я сказал: “Ну, вы должны платить за это”… “Если вы отдельная страна, у вас должен быть собственный ледокол. У России, как вы знаете, их около 40. И у нас есть один большой ледокол. Но вся эта область становится очень важной…».

Чтобы нас обогнать, американцам придётся серьёзно постараться. У нас не просто 40 ледоколов, а ещё и единственный в мире атомный ледокольный флот, а также уникальные плавучие АЭС, высокотехнологичные полярные военные базы и многое другое. «Россия – королева в Арктике, а у США есть только один ржавый ледокол», – так писали британские СМИ в прошлом году (ссылка).

И действительно, единственному тяжёлому американскому ледоколу уже более 50 лет, он не в лучшей форме: часто ломается, иногда горит. Кроме того, Дональд Трамп немного лукавит, когда называет свой единственный ледокол «большим». По сравнению с резиновой моторной лодкой он большой. По сравнению с флагманами русского ледокольного флота — маленький и маломощный.

2. Тем временем на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке идёт строительство крупнейшего в мире ледокола под названием «Россия»:





Верфь в Приморском крае является первой в современной России, которая строит крупнотоннажные морские суда (ссылка). Когда-то была ещё верфь в Николаеве, но судьба её оказалась печальна…

Дело, впрочем, не только в верфях. Ледокол сложное техническое устройство уровня космического корабля, поэтому строят всей страной: судно спроектировано в Петербурге в ЦКБ «Айсберг», ядерная установка – в Нижнем Новгороде в ОКБМ имени И. И. Африкантова.

Различные уникальные компоненты делаются на разных предприятиях. Например, завод «Тяжмаш» в Сызрани занимается изготовлением 16 огромных опорных подшипников скольжения для гребного электродвигателя ледокола (ссылка).

Кстати, один подшипник для ледокола может весить 25 тонн. Но когда нам рассказывают, как сильно отстала Россия по подшипникам, его считают в той же куче, что и все остальные подшипники. Севмаш изготовил три исполинских подшипника со слона размером, велосипедная мастерская под Ханоем изготовила 100 подшипников для спиннеров. Смотрите, как Россия отстаёт!

3. Неокомми утверждают, что современная Россия лишь проедает советское наследие и потому за счёт него кое-как ещё держится на плаву. Проверим, верен ли этот тезис в отношении атомного ледокольного флота (ссылка):

– к полностью советским судам, которые сейчас остаются в составе нашего атомного флота, относится только лихтеровоз «Севморпуть», введённый в эксплуатацию в 1989 году;

– два атомных ледокола с уменьшенной осадкой (для работы в устьях рек) «Таймыр» и «Вайгач» были построены по советскому заказу на финской верфи Вяртсиля, введены в эксплуатацию в 1989 и 1990 годах, также остаются в строю;

– ледокол «Ямал», спущенный на воду в 1989 и введённый в эксплуатацию уже в 1992, после распада СССР.

Итого 4 судна советских времён, из которых лишь одно можно условно назвать полностью советским.

Кроме них в наш атомный флот входят:

– ледокол «50 лет победы», строившийся по тому же проекту, что и «Ямал» с 1989 года, однако спущенный на воду уже в 1993 и введённый в эксплуатацию лишь в 2017;

– четыре ледокола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия», каждый их которых по водоизмещению больше, чем «Ямал» или «50 лет Победы».

Вдобавок строятся ещё 2 атомных ледокола того же проекта 22220 – «Чукотка» и «Ленинград» – и ещё один из этой же серии вскоре будет заложен («Сталинград»). Также строится ледокол нового проекта 10510 (проект «Лидер») – уже упомянутая выше «Россия».

Таким образом, из атомных ледоколов России:

– 4 являются советскими, причём только один из них – на 100% советским.

– 1 лишь с большой натяжкой является советским, так как построен и оснащён по большей части уже в современной России.

– 4 являются полностью современными российскими.

– Ещё 3 новых строятся, они полностью российские, ещё 1 планируется к закладке.

Как ни крути, получается, что наш атомный ледокольный флот – это не «проедаемое советское наследие», это уже примерно наполовину, по меньшей мере, современное российское наследие. А через несколько лет корабли новых проектов будут составлять уже большинство.

Да, очень многое сделали наши деды — например, лично мой дед, который получил орден «Знак Почёта» за строительство ледокола «Ленин». Однако и наше поколение тоже работает: мы не «проедаем» полученное наследство, а трудолюбиво приумножаем его.