 

ФСБ РФ сообщила о предотвращении серии терактов, задержан подозреваемый

13.03.2025, 12:15, Новости дня
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Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении серии терактов, направленных против военных и государственных служащих, имеющих отношение к “специальной военной операции”. Как утверждается, теракты были спланированы Службой безопасности Украины.

Согласно пресс-службе ФСБ, на почте в аэропорту Челябинска было обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства. Они были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. “По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателей”, – пишет агентство “Интерфакс”.

Подозреваемый в их отправлении был задержан в городе Первоуральск Свердловской области. Как утверждается, мужчина 2003 года рождения был завербован украинскими спецслужбами и первоначально использовался для наблюдения и сбора информации, в том числе, о военнослужащих, проживающих в городе Энгельс, где находится база бомбардировочной авиации.

“В ходе осмотра места закладки схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты 4 аналогичных СВУ, предназначавшиеся военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях”, – говорится в заявлении ФСБ.

По данному факту следственным отделом УФСБ РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 “Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств” УК РФ.

“Организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 “Покушение на террористический акт” УК РФ”, – сообщила пресс-служба ведомства.


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