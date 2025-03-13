 

Америка раздавила надежду – партия канадских яиц уничтожена бульдозером на границе в знак протеста против «яичной инфляции»

13.03.2025, 9:33, Разное
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В акте, который СМИ назвали яичным холокостом, американские власти публично уничтожили бульдозером крупную партию канадских яиц, задержанных на границе.

По словам представителя министерства сельского хозяйства США, акция стала символическим протестом против высоких цен на куриные яйца в Америке и призывоми к поддержке отечественных производителей. Уничтожение партии транслировалось в прямом эфире на нескольких телеканалах, а зрители могли наблюдать, как бульдозер методично давит тысячи яиц, превращая их в липкую массу.

– Это послание канадскому правительству: либо снижайте цены на яйца, либо мы будем давить их и дальше! – заявила министр сельского хозяйства Брук Роллинз.

В ответ на действия Вашингтона Канада объявила о запрете поставок бульдозеров и прочей строительной техники в США, а также запретила импорт американского кленового сиропа и бекона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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