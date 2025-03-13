Мнение «аналитика»: О гении дипломатии… По-настоящему потужно?

На мировом дипломатическом небосклоне стремительно восходит новая звезда. Европа и Америка уже вовсю ей — а точнее, ему — уже рукоплещут и с восхищением смотрят вслед. Остальные страны мира вот-вот к овациям присоединятся.

Страница истории перевёрнута. Старика Шарля Мориса де Талейрана-Перигора поспешно сдают в утиль. Отто фон Бисмарк и Бенджамин Дизраэли выглядят жалкими лузерами по сравнению с новым гением, обладающим просто суперспособностями. Дайте две Нобелевских премии этому господину!

Нет, это не «мастер многоходовочек» Владимир #Путин. И тем более не «маэстро сделок» Дональд #Трамп. Это… украинский президент Владимир #Зеленский, дистанционно руководивший переговорами в Джидде и сумевший добиться просто невероятных, фантастических результатов для Украины.

В Саудовской Аравии «была первая большая конструктивная беседа между американской и украинской командами, по итогам которой есть положительный результат в вопросе восстановления военной помощи и возобновления передачи разведданных от США». Так скромно оценивает он свою роль. Но мы-то знаем, что это — самая настоящая украинская «перемога». Козыри Трампа выбиты у него из рук, а Москва «посажена на шпагат». Теперь ей придётся выбирать между 30-дневной приостановкой стремительного, по сколько-то там сотен метров в сутки продвижению в сторону Киева, Винницы и Одессы, и сомнительными лаврами «ястреба», продолжающего военный конфликт. А #Украина — она ого-го как себя покажет: ка-а-ак накопит несметные резервы, ка-а-ак перегруппируется, мобилизуется, соберётся и ка-а-ак… заключит мир с Россией на условиях Дональда Трампа, скорый и окончательный.

«Готовы ли мы к прекращению огня или к тишине? Мы конкретно это сделали и сказали да. Вопрос, будет ли готова на это русская сторона? Второе, готовы ли наши партнеры к мониторингу техническому? Это очень важный аспект. Если всё это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведёт к окончанию военного конфликта. После его окончания будет снято военное положение, и после снятия военного положения пройдут выборы согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет», — подвёл главные итоги 8-часовых переговоров Владимир Зеленский.

Ну, круто, чего там…

Сначала ярким бенефисом в Белом доме вызвать гнев главного спонсора, вместо подписания сделки по инфраструктуре и минералам добиться приостановки военной помощи от США, а потом ценой неимоверных уступок всё это хотя бы отчасти «исправить», выдав частичное возвращение статус-кво за потужную перемогу — это действительно талант надо иметь. При этом:

— «справедливый» мир с Россией даже не обсуждается, вместо него — скорейший;

— тема «гарантий безопасности» для Украины уже не на столе, а сделка будет подписана на условиях США;

— зато на столе — территориальные уступки со стороны Украины…

— и последний козырь, «курский плацдарм», выбит из рук с немалыми военными потерями.

Ну гений, чисто гений!

Украинцы, а как вы вообще терпите этого «крошку Цахеса»?

Как вы вообще ухитрились нарисовать ему 86% всенародной поддержки?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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