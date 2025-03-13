 

Рупор кремлевской пропаганды: Спасенные в Хмеймиме

13.03.2025, 0:30, Разное
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Спутниковые снимки авиабазы Хмеймим. Российские военные укрывают на базе более 8000 женщин, детей и стариков, которые спасаются от резни в провинции Латакия. Собственно, кроме России спасением местных жителей в Латакии ни одна страна не занималась.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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