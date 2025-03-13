Рупор кремлевской пропаганды: Спасенные в Хмеймиме
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Спутниковые снимки авиабазы Хмеймим. Российские военные укрывают на базе более 8000 женщин, детей и стариков, которые спасаются от резни в провинции Латакия. Собственно, кроме России спасением местных жителей в Латакии ни одна страна не занималась.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет