Путин посетил командный пункт Курской группировки войск

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12.03.2025, 23:15, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из командных пунктов Курской группировки войск. Это его первый визит в Курскую область после того, как часть ее территории была занята украинской армией.

Как пишет агентство “Интерфакс”, российский главнокомандующий поставил перед вооруженными силами задачу полностью освободить территорию области. “Необходимо восстановить положение вдоль линии государственной границы”, – заявил он.

Он также заявил: те, кто противодействуют РФ в Курской области, являются террористами. “Хочу напомнить о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными”, – добавил президент.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что противник пытался создать стратегический плацдарм в Курской области для использования в качестве разменной монеты в переговорах с РФ. “Данный замысел противника провалился”, – заявил военачальник.


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