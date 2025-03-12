Мнение: Как нейросети рисуют еду, любовь россиян к суши и влияние цвета на продажи

1. Анна Макарова, математик и иллюстратор еды, рассказывает, как нейросети расширили её профессиональные возможности. Раньше чаще приходилось фотографировать реальную еду и использовать фотошоп, теперь же многое дорисовывает искусственный интеллект. Текст интересный, с картинками, рекомендую прочесть или пролистать целиком. Тут процитирую то, что имеет отношение к нейросетям (ссылка):



…Фактически, сейчас я генерирую в [нейросети] Миджорни исходники, а потом в фотошопе, опираясь на опыт, довожу их до финала. Это похоже на прежний процесс, когда я брала фотографии как основу — только теперь у меня гораздо больше контроля над исходным материалом. <…>

…Раньше на рисование текстуры такой зефирки уходило два часа… теперь генерация и доработка занимают 30 минут… все задачи можно решить мышкой, без рисования вручную.

Некоторые задачи стали решаться в разы быстрее. Например:

— Текстура бисквита раньше требовала часов монотонного рисования

— Сложные композиции приходилось собирать из множества фотографий

— Капли и блики рисовались вручную

— Светотень на объектах прорабатывалась послойно

Сейчас это всё можно сгенерировать, а потом доработать.

<…>

Что <…> не получается у Миджорни?

— Турецкая турка — нейросеть не понимает её конструкцию.

— Пельмени — не может сделать правильную форму, которую так ценят производители.

— Наполовину очищенный банан никогда не будет красивым.

— Бокал вина, наполненный до краев — невозможно получить, без шансов.

— Обычный трёхлепестковый лист клевера — скорее всего, подсунет «счастливый» четырехлепестковый.

— Простой советский подстаканник, настоящий тульский пряник и другие локальные темы национальной кухни (гречневая каша, сушки, холодец, простокваша, селедка под шубой — скорее всего, будет фантазировать что‑то своё).

Несложно увидеть, куда мы идём. Профессионалы самого высокого класса получили в своё распоряжение инструмент, который позволяет им ускорить работу в несколько раз: выдавать за месяц не 20 изображений, а 100 изображений, например.

Дизайнеры среднего и низшего уровня оказались между молотом и наковальней. Клиенты, которым нужны идеальные фото, обратятся к крутым дизайнерам, благо их «мощностей» хватит теперь на всех. Менее требовательные клиенты обратятся напрямую к нейросети, которая нарисует им пельмени на четвёрку с плюсом (а на не пятёрку), зато бесплатно. Если бы я был дизайнером, и если бы я понимал, что в сотню лучших по России не вхожу, я бы всерьёз задумался о смене профессии.

2. Алексей Антонов пишет (ссылка):



Бедные несчастные нищие россияне в 2024 году сожрали 172 ТЫСЯЧИ ТОНН суши и роллов:

«В 2024 году спрос на суши и роллы вырос на 3% – объём этого рынка составил 172 тысячи тонн. За последние 4 года рынок увеличился на 82%. Основным драйвером роста стала доставка азиатских блюд.»

Суши и роллы имеют значение, так как это прежде всего доставка и готовка, то есть почти на 100% буржуазные излишества. У народа есть свободные деньги, которые он тратит на потребление. Или, точнее, тратил в 2024 году, так как конкретно в первом квартале 2025 года многие мои коллеги замечают спад: розничные продажи просели по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, конечно, можно предположить, что «простой народ» живёт скромно, довольствуясь картошкой с солью, а 172 тысячи тонн суши и роллов съели немногочисленные буржуи. Такие, знаете, огромные, со слона размером, поедающие по 100 килограммов за один присест.

3. Кирилл Стрельников рассказывает про важность цвета в рекламе и маркетинге (ссылка):

Главный посыл и железобетонный факт: цвет влияет на покупательскую психологию. Исследования показывают, что на 90% мгновенных подсознательных реакций и выводов о вашем продукте влияет его цвет (либо цвета материалов, посвященных этому продукту), а 85% покупателей выбирают товар по цвету, даже не осознавая этого (Journal of Marketing Research, 2025).

Примеры:

А. Красный – подсознательно ассоциируется с возбуждением, страстью и срочностью.

Б. Синий – доверие, безопасность, стабильность.

В. Зеленый – рост, здоровье, чистота ума, просветленность.

4. Желтый – оптимизм, тепло, здоровье.

Г. Пурпурный – роскошь, креативность, мудрость.

Д. Оранжевый – уверенность, оптимизм, дружелюбие.

Е. Черный – сила, элегантность, утонченность.

Можно плюнуть и сказать – да я вам щас по этим цветам своих вольных ассоциаций распишу сто больших тележек и одно дырявое ведро. Да, можно так.

Но можно принять во внимание тот доказанный факт, что изменение цвета CTA-кнопок на красный увеличивает в среднем конверсию на 21% (Thrive Themes CRO Stats, 2025).

Например, не так давно Heinz в америсах изменил цвет своих бутылочек с кетчупом на зеленый, и только по одной позиции прибавил за год к продажам 23 миллиона долларов.

Что может быть смешнее диетического кетчупа? Наверное, только диетический майонез…