«С Америкой – дружите, французам с немцами – не верьте»: найдено политическое завещание Дмитрия Донского

В ходе масштабных реставрационных работ в подвалах Московского Кремля обнаружен запечатанный ларец, содержащий, предположительно, политическое завещание Дмитрия Донского.

МИД России заказал экспертизу, которая подтвердит подлинность документа.

В завещании князь настоятельно рекомендует потомкам «искать всяческого союза с землями, что за океаном лежат», подразумевая перспективное сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки. При этом Дмитрий Донской призывает быть крайне осторожными с «фрягами и немцами», характеризуя их как «льстивых и коварных предателей». Особое внимание уделено необходимости укрепления сухопутной мощи государства.

По мнению дипломатов, находка – «очевидное свидетельство многовековой дружбы между народами Руси и Америки». Документ должен стать аргументом для немедленного пересмотра внешнеполитической доктрины России, считает Сергей Лавров.

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