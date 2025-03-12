Мнение: Боевой путь блиновцев и цитата Солженицына в твиттере Илона Маска

1. По скриншоту из книги про отряды коммунистов можно понять, что русский народ Красную Армию не любил, и было за что. Коммунисты «допускали бесчинства», воевали против «женщин и стариков», учиняли «расправу над местными жителями». Также мы узнаём, что в рядах красных воевали иностранные боевики, причём массово, целыми отрядами:





Я не поверил скриншоту, потому что мало ли кто может вырвать из контекста цитат, чтобы собрать их в коллаж. Поэтому я нашёл оригинал советской книги, «Боевой путь блиновцев», 1930 год издания (ссылка). К сожалению, цитаты почти верные: более того, в книге в том же духе есть и ещё.

Я пишу «почти верные», так как из контекста не вполне понятно, кто именно имеется в виду по «стариками» — возможно, так автор называет ветеранов Первой мировой, то есть вполне крепких ещё русских солдат.

2. Красную армию времён Гражданской войны называют «рабоче-крестьянской». Были даже варварские в своём иезуитстве плакаты, на которых карикатурные капиталисты требовали уничтожить рабочих и крестьян: лозунг не только фактически никогда не звучавший, но и откровенно глупый — кого же капиталисты будут эксплуатировать, если всех вокруг уничтожат? Суть идеи, однако, была именно такой: с одной стороны — рабочие и крестьяне под красным флагом, а с другой стороны — помещики, фабриканты и, как презрительно отзывались большевики о героях Первой мировой, «офицерьё».

В реальной жизни сословный состав Красной и Белой армий был примерно одинаков, при этом рабочих, пожалуй, было больше на стороне белых: см. Ижевское восстание, например. Однако был один архисущественный нюанс. Боевое ядро Красной армии составляли иностранные головорезы, так называемые «интернацоналисты». Они никогда не дезертировали (в отличие от призванных силой крестьян) и хладнокровно исполняли любые приказы командования (ссылка, ссылка).

Вот, к примеру, фрагмент из книги тамбовского краеведа Бориса Владимировича Сенникова. Тут про китайцев, венгров и латышей, которых коммунисты использовали для усмирения Тамбовского восстания русских крестьян (ссылка, ссылка):



Два больших концентрационных лагеря во время зачистки были организованы коммунистами в самом губернском центре – Тамбове… Оба этих лагеря, как и все в губернии, были организованы по приказу будущего маршала Советского Союза Тухачевского. <…>

Второй лагерь носил название полевого, потому что все узники его сидели на большом заливном лугу, не имея над собой никакой крыши. Крышей лагеря было само небо, и оттуда светило солнце и лили дожди. Со всего Тамбовского уезда в эти лагеря везли беспрерывно детей, стариков и женщин, и это все были семьи участников сопротивления. Оба этих лагеря охранялись наемниками китайцами, латышами и мадьярами, которых коммунисты считали полезной охраной из-за того, что они почти не знали русского языка и были абсолютно несговорчивой охраной. Смерть от голода не покидала этих мест. Заключенных кормили сыро-гнилой картошкой, свеклой и другими сырыми овощами. Всех детей у матерей изымали и они находились в разных лагерях, оставляли матерям только грудных младенцев, которые первыми умирали, так как у голодных матерей пропадало молоко. Вскоре второй полевой лагерь разбух от заключенных в него людей и чекистам пришлось открыть его филиал в самой черте города, неподалеку от ГубЧК на нынешней Кронштадтской площади, где когда-то находилось старинное казачье кладбище. <…>

Площадь обставили по периметру крестьянскими телегами и подводами. На балконе Духовной семинарии установили пулемёт, а второй – на одной из двух церквей, таким образом и был готов филиал второго полевого концлагеря Тамбова. А затем пригнали со всего уезда детей, женщин и стариков. Режим филиала второго лагеря был ужасен ввиду того, что он находился в черте самого города, всякое передвижение по нему во весь рост было запрещено и китайцы и латыши стреляли на поражение во всякого, кто только вставал на ноги. Люди сидели плотно на его территории, как селедка в бочке. Отхожих мест не было <…> Латыши и китайцы привозили на подводах гнилые овощи и лопатой их разбрасывали в гущу сидящих людей.

3. Илон Маск тем временем репостит цитаты из Александра Солженицына (ссылка):

Цитата взята из англоязычной работы Солженицына, так что её русского оригинала, возможно, не существует. Вот перевод:

«Все коммунистические партии, придя к власти, стали совершенно беспощадными. Но на этапе, предшествующем приходу к власти, [им] необходимо использовать маскировку». ― Александр Солженицын, «Предупреждение Западу».

Это шпилька в адрес глубинного государства, которое, захватив власть в США, приступило к ковровому угнетению инакомыслящих, а также попыталось превратить выборы в фарс, чтобы закрепиться наверху навсегда. Рассуждение, однако, вполне верно и в отношении советской власти.

Большевики до 1917 года — это страшные либералы, гневно стонущие из-за каждой слезинки экстремиста, дружно защищающие даже самые надуманные права и свободы «жертв режима». Большевики после 1917 года — безжалостные архаические цари, выжигающие любое инакомыслие с простодушной жестокостью библейских времён.

Желающим поспорить напомню, что в народном СССР не было даже народных выборов. На нижнем уровне вместо выборов был фарс — допущенным до выборов гражданам (часть сословий была лишена права голосовать) предлагали «выбрать» из единственного кандидата, проголосовав «за». На верхнем уровне выборов просто не было — ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущёв, ни Брежнев не избирались всенародно: они брали власть или силой, или в ходе подковёрных аппаратных интриг.