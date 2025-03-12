 

Мужчину поймали при попытке пронести живую черепаху в брюках через пропускной пункт в аэропорту

12.03.2025, 17:15, Новости дня
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По информации Федерального управления транспортной безопасности, у жителя Пенсильвании, проходившего досмотр в аэропорту Нью-Джерси, в штанах была найдена живая черепаха, пишет CNN.

Черепаха была найдена, когда сработал сканер тела в международном аэропорту Ньюарк Либерти. После этого сотрудник службы безопасности осмотрел мужчину и обнаружил, что у него что-то спрятано в штанах в области паха. Во время допроса мужчина достал из кармана брюк черепаху, которая была около 12 сантиметров в длину и завернута в маленькое синее полотенце. Он сообщил, что это красноухая черепаха-ползун, популярная среди домашних животных.

Мужчина, чье имя не раскрывается, был задержан полицией и выведен из зоны досмотра, после чего опоздал на свой рейс. Черепаха была конфискована, и до сих пор неясно, было ли это его домашнее животное или почему он пронес ее в штанах. Представители аэропорта сообщили, что расследование инцидента продолжается. Неизвестно, будут ли выдвинуты обвинения или наложены санкции на мужчину.


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