 

Xiaomi готовится выпустить первые в мире Wi-Fi-наушники

12.03.2025, 15:25, Разное
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Мечты аудиофилов сбываются – технология XPAN от Qualcomm, представленная в 2023 году, получила практическое воплощение в новой модели наушников Buds 5 Pro производства Xiaomi. Это расширяет их возможности за счет перехода к использованию Wi-Fi вместо Bluetooth при установке беспроводного соединения. За счет этого можно увеличить расстояние до источника музыки, снизить расход энергии и увеличить стабильность подключения.

Главное преимущество Wi-Fi перед Bluetooth в беспроводных наушниках – увеличение скорости передачи данных с 2,1 Мбит/с до 4,2 Мбит/с. Качество звука, соответственно, возрастет с 24 бит/48 кГц до 24 бит/96 кГц. Оценить это на практике просто – прежняя версия наушников Buds 5 Pro поддерживала технологию aptX Lossless и Bluetooth-соединение, а в новой появилась поддержка S7 Pro от Qualcomm. То есть, у пользователей сохраняется выбор между технологиями.

Wi-Fi-наушники работают до 10 часов на одной зарядке и до 40 часов при использовании зарядного футляра. Есть функция активного шумоподавления, в перспективе появится опция микрофона, который сможет записывать до 4 часов звука. Управление сенсорное, класс защиты IP54. Из минусов – эта модель пока работает только в связке со смартфоном Xiaomi 15 Ultra, хотя компания и анонсировала появление поддержки Wi-Fi в других моделях в будущем.

Стоимость наушников Buds 5 Pro составляет $230.


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