 

Московский таксист научил беспилотный автомобиль «играть в шашечки»

12.03.2025, 15:33, Разное
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Таксист из Москвы сумел обучить беспилотный автомобиль китайского производства поведенческой модели московских водителей.

В течение недели шофёр «натаскивал» беспилотник, демонстрируя ему искусство резких перестроений, подрезания участников дорожного движения, езды по обочине и виртуозного проезда на жёлтый сигнал светофора.

Искусственный интеллект оказался настолько восприимчивым к новому стилю вождения, что теперь отказывается от любых безопасных манёвров даже в случае просьбы владельца или пассажиров.

– Ещё китаец научился русской нецензурной брани, хотя производитель не оповещал о такой функции, — рассказал водитель.

На второй неделе обучения беспилотник стал перенимать привычки других таксистов — он научился автоматически «накручивать» лишние километры на счётчике и поднимать тариф во время пробок или непогоды.

Представители агрегатора были вынуждены временно снять автомобиль с маршрута из-за того что не могут определить кому выписывать штрафы за нарушение ПДД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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