Мнение: Про скандал с Тарковским

Если вы всё пропустили, режиссёр Сарик Андреасян сказал на встрече со студентами, что не любит режиссёра Тарковского и не ценит его творчество. Поднялся большой скандал, началась травля господина Андреасяна в блогах и СМИ, креативное сообщество попыталось смутьяна отменить. Один из 450 депутатов Госдумы даже предложил снять Сарика Андреасяна с бюджетного довольствия, перестать финансировать его фильмы (ссылка).

Вот что я думаю по этому поводу.

1. Для подавляющего большинства людей фильмы Тарковского непонятны и скучны. Тарковский — это модный аксессуар типа очков в роговой оправе, при помощи которого можно показать окружающим, что ты интеллигентный человек, и что у тебя есть художественный вкус. «О, это умная девушка. Она не какая-нибудь продавщица овощного из Заднеболоцка, она любит Тарковского!».

Однако покажите любой фильм Тарковского обывателю, сказав, что это не Тарковский, а начинающий режиссёр Воктарский, и обыватель закроет вкладку через 30 минут со словами «лучше бы этот Воктарский на завод работать пошёл». Обыватель скажет, что в фильмах Воктарского слишком много канцелярского пафоса, что сцены затянуты и скучны, что натужно серьёзные выражения молчаливых лиц — это всего лишь фасад, маскирующий банальность сюжета.

2. Над сомелье регулярно шутят. На дегустацию элитных вин добавляют какое-нибудь простое вино, и оно получает иногда при слепом тесте высокую оценку — вслепую не всегда ясна разница между вином за 400 рублей и вином за 400 тысяч рублей. Шутят и над любителями музыки: сажают экспертов за занавеску, дают им послушать скрипку Страдивари и обычную скрипку, и эксперты не находят разницы.

Если киноведы хотят доказать, что Тарковский объективно гений, им следует провести подобный эксперимент: набрать группу культурных людей, которые Тарковского не смотрели, и показать им несколько якобы «студенческих работ», предложив их отранжировать по качеству. Технически сделать несложно — вопрос только в наличии сила духа. Экспериментаторам потребуется смелость, чтобы встретиться лицом к лицу с правдой, которая может оказаться неприятной, и с осуждающими взглядами творческой тусовки, всегда готовой надеть балахоны для травли.

3. Допустим, Тарковский — и вправду гений. Может быть, обывателю гениальность Тарковского непонятна, но эксперты видят в его фильмах глубокий смысл так же ясно, как мы видим выступы на клавишах «А» и «О». Пусть так.

Однако я же помню, что вот эта креативная группа самопровозглашённых экспертов-киноведов, мнению которых мы должны довериться, дружно кричала в 2022 году, что она «за мир», но при этом не менее дружно улетала в гиперагрессивный Израиль, который «не воюет со своими соседями».

Нашей творческой богеме бесконечно важно мнение своей тусовки, и если мнение тусовки противоречит фактам, то тем хуже для фактов. Если завтра креативное сообщество объявит Дениса Чернухина лучшим поэтом 21-го века, будьте уверены, достоинства его стихов будут отстаивать с тем же жаром и высокомерием, с которым сейчас защищают суп Уорхола или здания в стиле «брутализм».

4. Наконец, я не уверен, что государству в принципе следует спонсировать комедии Сарика Андреасяна. Мне кажется, развлекательное кино для широких народных масс — это что-то вроде кондитерских или стрип-клубов, обычный бизнес. Поток денег должен идти в обратную сторону: от бизнеса к государству, а государство должно защищать бизнес от самого себя и создавать бизнесу комфортные условия для работы.

Вот зачем поддерживать индустрию компьютерных игр, я понимаю: это для России сейчас самое важное из искусств (мы уже много раз обсуждали, почему). А государственное финансирование кино, театров и спорта я бы предложил пересмотреть трезвыми глазами. Я не знаю, как дела обстоят на самом деле, но со стороны может показаться, что Минкульт выделяет деньги не по принципу «это нужно государству», а по принципу «ну это же хороший человечек, друг такого-то и родственник такого-то, надо ему обязательно денег дать».

PS. И, да, пара фактов про товарища Тарковского. Факт первый: народный артист РСФСР Тарковский уехал в Италию на съёмки в 1980, там и оставался в качестве невозвращенца до конца жизни. Факт второй: культовые фильмы других режиссёров Тарковский оценивал иногда удивительно низко. Цитирую, например (ссылка):

О “Космической одиссее”

«Почему-то во всех научно-фантастических фильмах, которые мне приходилось видеть, авторы заставляют зрителя рассматривать детали материальной структуры будущего. Более того, иногда они (как С. Кубрик) называют свои фильмы предвидениями. Невероятно! Я уже не говорю, что для специалистов “2001 год: Космическая одиссея” во многих пунктах липа. Для произведения искусства липа должна быть исключена. Мне бы хотелось так снять “Солярис”, чтобы у зрителя не возникало ощущения экзотики. Конечно, экзотики технической».

О “Лолите”

«В Венеции я видел англо-американский фильм “Лолита”. Он рассказывает о любви между 40-летним человеком и 12-летней девочкой. Картина пуста от начала до конца, на ее просмотре не испытывал никаких чувств, кроме подавленности и отвращения. Кино будущего непременно должно уйти от пустоты».

О “Крестном отце”

«За последнее время наибольшее количество зрителей собрал “Крестный отец”, но, с моей точки зрения, это плохая картина. Положим, актеры играют хорошо — с этим я согласен. Но в целом эта картина мне кажется скучной, неоригинальной, чрезвычайно традиционной с точки зрения средств выражения. А по сути так просто реакционная — оправдание рождения и существования мафии! Отказ же Копполы от “Оскара” — это еще одна дополнительная реклама, определенный расчет. И все это так далеко от проблем собственно искусства».