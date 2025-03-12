 

ВВС США первыми в мире приняли на вооружение беспилотные истребители

12.03.2025, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ВВС США сделали первый шаг по замене пилотируемых истребителей их беспилотными аналогами. Созданные компаниями General Atomics и Anduril в рамках программы «Collaborative Combat Aircraft» прототипы истребителей-беспилотников YFQ-42A и YFQ-44 официально приняты на вооружение.

В ВВС США сообщили, что это первый случай в истории боевой авиации, когда беспилотники оказались «в одном строю» с пилотируемыми истребителями. Будучи примерно в 2 раза меньше F-16 Fighting Falcon, они тем не менее обладают сопоставимыми характеристиками, что позволяет им выполнять совместные боевые задачи с F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Впрочем, пока они будут использоваться в качестве летающих лабораторий для сбора информации, необходимой для создания серийных беспилотных машин.Источник &#8212 US Air Force


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Трофейный “Абрамс” из Малой Локни

13.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Спасенные в Хмеймиме

12.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Американцы едут в Москву

12.03 / Мнение: Как нейросети рисуют еду, любовь россиян к суши и влияние цвета на продажи

12.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Артиллеристы-анимешники

12.03 / Мнение: Какую сделку заключил Трамп?

12.03 / «С Америкой – дружите, французам с немцами – не верьте»: найдено политическое завещание Дмитрия Донского

12.03 / Мнение: Боевой путь блиновцев и цитата Солженицына в твиттере Илона Маска

12.03 / Евросоюз начнёт свою программу перевооружения с утверждения эко-стандартов на танки, снаряды, бомбы

12.03 / В России создан комплекс мониторинга пожаров с БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика