Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1113-й день войны

Министерство обороны РФ 12 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “На Харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зверево, Срибное, Удачное, Песчаное, Успеновка, Новопавловка, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 445 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, американский бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину “Казак”, четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства. Подразделения группировки войск “Восток” активными действиями освободили населенный пункт Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки “Caesar” производства Франции и “Богдана”. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный Маяк и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 46361 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22127 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22508 орудий полевой артиллерии и минометов, 32717 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 96000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).