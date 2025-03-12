 

Новая умная ткань позволит управлять гаджетами без прикосновений

12.03.2025, 13:40, Разное
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Международная группа ученых разработала новый тип умной ткани, способной распознавать движения пальцев. Она может использоваться для создания сенсорной одежды, позволяющей управлять гаджетами посредством прикосновений и свайпов по ткани. Технология имеет определенные ограничения, но вполне жизнеспособна.

Принцип ее работы заключается в следующем. Пользователь носит на указательном пальце кольцо с небольшим магнитом. Магнитное поле кольца меняет электрическое сопротивление четырех магниторезистивных датчиков, интегрированных в полиэфирную манжету. Микропроцессор, анализируя изменения сопротивления, определяет трехмерное положение пальца в пространстве над манжетой.

Таким образом, различные движения пальцев могут интерпретироваться как команды для электронных устройств с беспроводной связью. В экспериментальной модели пользователи уже могут управлять виртуальной реальностью посредством простых жестов. Датчики обладают высокой прочностью и гибкостью, выдерживая многократную стирку.

В отличие от существующих емкостных сенсорных датчиков, требующих прямого контакта, новая технология нечувствительна к влаге и случайным прикосновениям. Разработчики уверены, что изобретение способно придать импульс производству «умной» одежды как для специализированных, так и для повседневных целей.Источник &#8212 Nottingham Trent University


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