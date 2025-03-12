Новая умная ткань позволит управлять гаджетами без прикосновений

Международная группа ученых разработала новый тип умной ткани, способной распознавать движения пальцев. Она может использоваться для создания сенсорной одежды, позволяющей управлять гаджетами посредством прикосновений и свайпов по ткани. Технология имеет определенные ограничения, но вполне жизнеспособна.

Принцип ее работы заключается в следующем. Пользователь носит на указательном пальце кольцо с небольшим магнитом. Магнитное поле кольца меняет электрическое сопротивление четырех магниторезистивных датчиков, интегрированных в полиэфирную манжету. Микропроцессор, анализируя изменения сопротивления, определяет трехмерное положение пальца в пространстве над манжетой.

Таким образом, различные движения пальцев могут интерпретироваться как команды для электронных устройств с беспроводной связью. В экспериментальной модели пользователи уже могут управлять виртуальной реальностью посредством простых жестов. Датчики обладают высокой прочностью и гибкостью, выдерживая многократную стирку.

В отличие от существующих емкостных сенсорных датчиков, требующих прямого контакта, новая технология нечувствительна к влаге и случайным прикосновениям. Разработчики уверены, что изобретение способно придать импульс производству «умной» одежды как для специализированных, так и для повседневных целей.Источник — Nottingham Trent University