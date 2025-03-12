Марк Рокфеллер впервые с 2022 года провел собрание акционеров ЗАО «Российская Федерация» в Москве

В обстановке строжайшей секретности в одной из башен «Москва-Сити» состоялось ежегодное собрание акционеров закрытого акционерного общества «Российская Федерация».

Главным событием мероприятия стало личное присутствие Марка Рокфеллера – это первый визит управляющего в Россию с 2022 года.

На собрании обсуждались итоги финансового года, стратегия развития компании на ближайшую перспективу и вопросы повышения инвестиционной привлекательности. По неофициальным данным, одним из главных пунктов повестки дня стал вопрос о реструктуризации долгов и пересмотре дивидендной политики. Также было решено продолжить движение в отношении снятия ограничений на передвижение податного населения по странам Запада.

Итоги собрания акционеров официально не раскрываются.

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