Глава МИД Польши подтвердил возобновление американской помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил возобновление поставок американских вооружений Украине через Польшу. “Поставки оружия через Ясенку возобновились в полном масштабе”, – заявил он.

Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Украинский политик подтвердил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, и выразил готовность направить делегацию на переговоры по реализации этой инициативы.

Напомним: после того, как Украина согласилась на эту американскую инициативу президент США Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского вновь посетить Белый дом. Предыдущая встреча двух политиков закончилась провалом.