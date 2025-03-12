Глава МИД Польши подтвердил возобновление американской помощи Украине
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил возобновление поставок американских вооружений Украине через Польшу. “Поставки оружия через Ясенку возобновились в полном масштабе”, – заявил он.
Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Украинский политик подтвердил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, и выразил готовность направить делегацию на переговоры по реализации этой инициативы.
Напомним: после того, как Украина согласилась на эту американскую инициативу президент США Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского вновь посетить Белый дом. Предыдущая встреча двух политиков закончилась провалом.
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