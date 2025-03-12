 

Выборы в Гренландии – большинство за независимость, победила оппозиция

12.03.2025, 12:20, Новости дня
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На прошедших в Гренландии парламентских выборах первое место заняла оппозиционная правоцентристская партия “Демократы”, выступающая за поэтапное обретение независимости от Дании. За нее отдали голоса 30% избирателей.

На втором месте с 25% – еще одна оппозиционная партия “Налерак”, выступающая за немедленную независимость. Третье место с 20% набрала партия “Народное сообщество”, возглавляемая нынешним главой правительства Муте Эгеде. Она декларирует приверженность идеи независимости, но не спешит с конкретными шагами.

Население Гренландии составляет 57000 человек, 90% из них – инуиты. Парламент, состоящий из 31 депутата, занимается в основном вопросами внутренней администрации, в то время как внешняя политика и оборона делегирована Дании. Метрополия оплачивает расходы на здравоохранение и образование.

За независимость выступает около 80% жителей острова, за самоопределение выступают и пять из шести ведущих партий Гренландии. В то же время островитяне не хотят терять 585 миллионов евро субсидий, получаемых от центрального правительства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Остров богат минеральными ресурсами, а его экономические воды – рыбой. Однако 85% жителей выступают против присоединения к США.


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