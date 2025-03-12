В Сколково создали генно-модифицированного чиновника, не берущего взятки

В федеральном исследовательском институте «Сколтех» завершился IV Международный конгресс «Высокие технологии на страже правопорядка».

В научном мероприятии приняли участие две тысячи ведущих специалистов и России, Белоруссии, Ирана, КНДР и 39 других стран.

Центральным событием научного мероприятия стало выступление главного биоинженера Сколково Георгия Турищева, который представил уникальную разработку отечественных учёных – генно-модифицированного чиновника, который не берёт взятки.

– Вы смогли выключить хромосому, ответственную за коррупцию. До конца года мы завершим все клинические исследования и аппарат «Державник» поступит в продажу, – сказал изобретатель.

Доктор биологических наук продемонстрировал макет «Державника» – аппарат представляет из себя куб размером 2×2 метра, в который на час помещается чиновник. После облучения квантовыми волнами пациент засыпает на сутки и после пробуждения уже не сможет брать взятки на генетическом уровне.

Планируется, что начиная с 2026 года через «Державник» будут проходить по миллиону госслужащих в год, что позволит в течение трёх лет полностью искоренить коррупцию в России.

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