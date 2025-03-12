Мнение «аналитика»: О долгожданном… Ну, что, замиряться будем?

Блаженны миротворцы, ибо…

После восьмичасовых переговоров США и Украины в саудовской Джидде украинскую сторону прогнули на полное прекращение огня сроком на 30 дней с возможностью продления по договорённости сторон. Теперь весь мир затаив дыхание ждёт ответа российского президента Владимира Путина «в ближайшие дни». Уговаривать его летит в Москву американский спецпосланник Стив Уиткофф, а там и глава Белого дома Дональд #Трамп подключится.

То, что ещё несколько часов назад казалось невозможным, обретает черты надвигающейся реальности.

Напомню, что ещё утром Киев соглашался только на «ограниченное» перемирие — «на воде» и «в верхнем небе» при полной возможности продолжать боевые действия на суше и применять свои беспилотники по всей «линии фронта», да и в ближнем тылу. Что справедливо было расценено как новая уловка. Теперь Владимир Зеленский готов снять фуфайку цвета хаки и нарядиться в тогу миротворца: прекращение огня, оказывается, может быть и полным.

Что ж, это хороший шанс немного выдохнуть.

От Кремля не ждут немедленного ответа, но рассчитывают получить его как можно раньше. Полагаю, несколько дней в запасе у России есть. Например, чтобы окончательно зачистить Курскую область. Ну и, судя по риторике Дональда Трампа, ожидаются встречные предложения от Москвы.

Я бы, конечно, озвучил предварительное согласие, но тут же инициировал бы начало переговоров по всем деталям соглашения о прекращении огня — от сроков его введения до механизмов контроля его соблюдения и санкций за его нарушение. Возможно, стоило бы отдельным пунктом обговорить запрет на поставку оружия Киеву. Ну а пока бумага не будет подписана…

Но я не вхож в #Кремль и не знаю, что по этому поводу решит Владимир #Путин.

Поэтому спрошу украинских читателей в первую очередь. Ну что, небратья, мириться будем?

А как — по-честному или по-братски?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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