Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1112-й день войны

Министерство обороны РФ 11 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “На Харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное Донецкой Народной Республики, Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка Харьковской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения “Южной” группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Caesar”. Подразделения группировки войск “Восток” нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Богатырь, Воскресенка, Днепроэнергия, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк “Leopard” производства ФРГ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня “Vampire” чешского производства”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 46270 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22119 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22425 орудий полевой артиллерии и минометов, 32696 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 96000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).