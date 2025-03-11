 

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней

11.03.2025, 21:25, Новости дня
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Киев принял предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня в случае, если РФ также согласится на это предложение. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном офисом президента Украины по итогам переговоров, проходивших в Саудовской Аравии.

“Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны РФ является ключом к достижению мира”, – говорится в сообщении.

По результатам переговоров США сообщили о возобновлении обмена разведданными с Украиной и восстановлении “помощи в безопасности” Украины.

В пресс-релизе офиса Зеленского также указывается, что в ходе переговоров обсуждалась важность гуманитарных усилий во время режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

После того, как стороны определятся с составом своих переговорных групп, будут немедленно начаты мирные переговоры. “Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс”, – говорится в сообщении.


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