На картах в самолетах Air Canada Израиль назван “Палестинской территорией”

Пассажирка, летевшая в понедельник, 10 марта, авиакомпанией Air Canada из Ванкувера в Торонто, в социальных сетях опубликовала интерактивную карту с монитора в сиденье, на которой вместо Израиля красовалась надпись “Палестинская территория”.

Эта публикация вызвала волну откликов пользователей. Некоторые из них высказывали обеспокоенность тем, что лица, внесшие изменения в карту, могут работать в авиакомпании вопреки строгим мерам безопасности.

Авиакомпания признала наличие проблемы, связанной с контентом, получаемым от стороннего подрядчика, и пообещала ее решить в ближайшее время. “Air Canada стало известно о проблеме с отображением интерактивной карты в бортовой развлекательной системе на самолетах B737. С этой проблемой столкнулись и другие авиаперевозчики, использующие ту же систему. Мы работаем со сторонним поставщиком над ее устранением”, – говорится в сообщении авиакомпании.