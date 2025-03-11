 

На картах в самолетах Air Canada Израиль назван “Палестинской территорией”

11.03.2025, 20:25, Новости дня
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Пассажирка, летевшая в понедельник, 10 марта, авиакомпанией Air Canada из Ванкувера в Торонто, в социальных сетях опубликовала интерактивную карту с монитора в сиденье, на которой вместо Израиля красовалась надпись “Палестинская территория”.

Эта публикация вызвала волну откликов пользователей. Некоторые из них высказывали обеспокоенность тем, что лица, внесшие изменения в карту, могут работать в авиакомпании вопреки строгим мерам безопасности.

Авиакомпания признала наличие проблемы, связанной с контентом, получаемым от стороннего подрядчика, и пообещала ее решить в ближайшее время. “Air Canada стало известно о проблеме с отображением интерактивной карты в бортовой развлекательной системе на самолетах B737. С этой проблемой столкнулись и другие авиаперевозчики, использующие ту же систему. Мы работаем со сторонним поставщиком над ее устранением”, – говорится в сообщении авиакомпании.


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