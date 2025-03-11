Школьникам, показавшим плохие результаты на олимпиадах, будут снижать баллы ЕГЭ

Школьники, которые плохо показали себя на олимпиадах, будут «оштрафованы» на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) – с них спишут определённое количество баллов, рассказали в правительстве.

«Мы сосредоточились на премировании победителей, но совершенно забыли о необходимости наказать проигравших, – пояснил источник в рабочей группе. – Справедливо, что если победитель олимпиады получает плюс десять или даже плюс двадцать баллов на ЕГЭ, то проигравший этих же баллов лишится – мы вводим своего рода штраф для неудачников».

По словам собеседника издания, мера укрепит в детях чувство личной ответственности и оздоровит конкуренцию в сфере образования. Кроме того, она стимулирует учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах, поскольку ценность дополнительных баллов резко вырастет.

«Система образования должна напомнить учащимся, что они в ответе за свои результаты. Другими словами – если ты плохо выступил на соревнованиях, то это не звёзды так сошлись, а провалился лично ты. И это лично ты не оправдал то доверие, которое на тебя возложили школа, родители, одноклассники. Тебе с этим жить. И именно этого ты должен бояться. Так работает ответственность, так работает мотивация», – рассказала замминистра просвещения, заслуженный педагог Магнолия Степанова.

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