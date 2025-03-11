 

Школьникам, показавшим плохие результаты на олимпиадах, будут снижать баллы ЕГЭ

11.03.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Школьники, которые плохо показали себя на олимпиадах, будут «оштрафованы» на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) – с них спишут определённое количество баллов, рассказали в правительстве.

«Мы сосредоточились на премировании победителей, но совершенно забыли о необходимости наказать проигравших, – пояснил источник в рабочей группе. – Справедливо, что если победитель олимпиады получает плюс десять или даже плюс двадцать баллов на ЕГЭ, то проигравший этих же баллов лишится – мы вводим своего рода штраф для неудачников».

По словам собеседника издания, мера укрепит в детях чувство личной ответственности и оздоровит конкуренцию в сфере образования. Кроме того, она стимулирует учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах, поскольку ценность дополнительных баллов резко вырастет.

«Система образования должна напомнить учащимся, что они в ответе за свои результаты. Другими словами – если ты плохо выступил на соревнованиях, то это не звёзды так сошлись, а провалился лично ты. И это лично ты не оправдал то доверие, которое на тебя возложили школа, родители, одноклассники. Тебе с этим жить. И именно этого ты должен бояться. Так работает ответственность, так работает мотивация», – рассказала замминистра просвещения, заслуженный педагог Магнолия Степанова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Потужная перемога-перемога

11.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Где следующая труба?!

11.03 / Мнение: Греча по медицинской справке, сливочное масло в СССР и сажал ли Ельцин картошку

11.03 / В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat

11.03 / «Это был ваш айсберг» – Трамп потребовал у датского правительства $500 млрд за утонувший «Титаник»

11.03 / Мнение: США в беде: асфальтовая романтика ушла в Китай

11.03 / «Ростех» приступил к выпуску СВЧ-модулей для телеком-систем

11.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Здравствуй Суджа

11.03 / Лазерным сварочным аппаратом X1 Pro сможет пользоваться даже полный новичок

11.03 / В Вологодской области ограничили продажу презервативов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика