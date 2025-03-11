Мнение: Греча по медицинской справке, сливочное масло в СССР и сажал ли Ельцин картошку

1. По поводу нашей современной медицины, которую некоторые так ругают, сравнивая с советской. Давайте всё же будем объективными: продолжительность жизни в России сейчас выше в том числе благодаря нашей медицине, а наша медицина лучше не только благодаря техническому прогрессу, но и благодаря элементарной зажиточности, достатку.

Да, советские врачи тоже были хорошими — хотя, конечно, значительная доля младшего медперсонала относилась тогда к своим обязанностям несколько беспечно. Однако за пределами закрытых клиник для номенклатуры всё было очень бедно. Характерный штрих: за неимением доступа к современной технике и современным медикаментам, больных старались поддерживать… доступом к обычной еде. Цитирую, например, из комментариев (ссылка):



…В упомянутом автором 1981 году я стоял в магазине “Диета” за пакетом гречки и литровой бутылкой подсолнечного масла в длинной очереди. Это богатство выдавалось больным диабетом по справке врача в т.ч, и моей матери. У одной старушки справка были просрочена и ей отказались выдать желанные продукты, поднялся страшный крик и плач…

При всём уважении к пломбиру за 20 копеек, который я и сам ел с большим удовольствием, сейчас пакет гречки и литровую бутылку подсолнечного масла может купить каждый, безо всяких очередей. При этом крупу больше не надо вычищать от камешков и жучков, а подсолнечное масло у нас высшего качества и на любой вкус.

2. Genby разбирает масляный аргумент, согласно которому в СССР жили богаче, так как ели в 2,5 раза больше сливочного масла на душу населения, тогда как сейчас народ налегает на дешёвое подсолнечное масло. Как полагает Genby, тут дело не в экономии, а в переходе от менее к более здоровой пище. Цитирую (ссылка):



Посмотрим на самую богатую страну в мире. И как там обстоит дело с поеданием животных [жёлтая, красная, зелёная линии на графике] и растительных масел [фиолетовая линия на графике] в фунтах на персону в год (график).

Мы видим… что чем богаче становится страна, тем меньше там едят животного масла. Животные жиры в США сокращаются с 1939 года… животные жиры скатились до маргинальной позиции в 3-4 кг вместе с салом, против 25-27 кг растительных жиров. Может быть американцам не хватает денег на животный жир? Но почему-то на стейк рибай хватает, а вот на сливочное масло типа нет. Советский длительный период пользования животными жирами как раз говорит о бедности.

Добавлю от себя, что в советское время я ел бутерброды с маслом постоянно, они были важной частью моего рациона. Иногда с сахаром, иногда с сыром, иногда просто овальный сегмент батона, а сверху — пара кусков плохо размазанного холодного масла из холодильника.

В капиталистическую эпоху, однако, я от этой привычки незаметно для себя отошёл. У меня и хлебницы-то нет: масло и булку я покупаю примерно раз в год, чтобы сделать на праздник бутербродов с красной икрой.

3. В комментариях wv_a приводит эпизод из воспоминаний о Борисе Ельцине, в котором тот рассказывал электорату, что сам до сих пор выращивает картошку. Автор воспоминаний, начальник охраны Ельцина Александр Коржаков сомневается в достоверности рассказа, однако wv_a полагает, что рассказ правдив, и что даже будучи номенклатурным работником, Ельцин продолжал работать на грядках. Цитирую (ссылка):

…из книги А. Коржакова “Ельцин, от рассвета до заката”.

“Борис Николаевич рассказал про внуков: какой у него Борька хороший, какие замечательные и красивые Катька с Машкой и как он их любит.

— А вы помогаете своим родителям? – с интонацией Деда Мороза поинтересовался Ельцин.

— Да, помогаем.

— Ну, а что вы делаете на огороде? – не унимался президент.

— Сажаем, травку дергаем, поливаем…

И тут Борис Николаевич всех взрослых и детей «поразил»:

— А я вот до сих пор сам сажаю картошку, сам её собираю. Мы всей семьёй это делаем. Каждую весну восемь мешков сажаем, а потом, осенью, восемь мешков выкапываем. И всю зиму живём на своей картошке.

Детям фантазии понравились.”

Можно было бы посмеяться, как Коржаков пишет дальше. Но можно и увидеть совершенно другое.

У меня были знакомые, которые в середине 1990-х уже были вполне обеспеченные люди. При этом они продолжали сажать картошку на своих огородах. Просто по привычке. И Ельцин, при всех своих заворотах, будучи в СССР высокопоставленным номенклатурным работником, тем не менее сажал картошку.

То есть, вся РСФСР питалась картошкой со своих огородов. Это было необходимо для банального выживания. Сажались в том числе и помидоры-огурцы-баклажаны. Очень многие скажут, что огурцы-помидоры сажают и сейчас. Но. Если сейчас это делается для души (один запах и вкус домашнего помидора чего стоит), то в СССР консервации были необходимостью выживания на территории с последней категории снабжения.