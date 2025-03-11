 

«Это был ваш айсберг» – Трамп потребовал у датского правительства $500 млрд за утонувший «Титаник»

11.03.2025, 17:33, Разное
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Дональд Трамп опубликовал в своём X (бывший Twitter) ультиматум к Дании – президент США возложил на Копенгаген ответственность за гибель лайнера «Титаник» в 1912 году и потребовал в течение месяца выплатить компенсацию в размере 500 млрд долларов.

– На этом корабле были наши люди, которые погибли из-за айсберга, отколовшегося от вашей земли. Поэтому либо вы перечислите нам полтриллиона, либо передайте в вечное владение США Гренландию, – написал Трамп.

Хозяин Белого дома пообещал выплатить «достойные компенсации» всем родственникам пассажиров «Титаника». Каждый, кто сумеет доказать, что его предки находились на лайнере во время крушения, получит не менее миллиона долларов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире телеканала Euronews заявила, что «находится в шоке» и «не знает, как поступить». В ближайшее время датское правительство соберётся на экстренное заседание. По прогнозам экспертов, Копенгаген не сможет изыскать 500 миллиардов и будет вынужден передать Гренландию США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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