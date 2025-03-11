 

TikTok-блогер приговорена к тюремному заключению за то, что посоветовала Иисусу подстричься

11.03.2025, 17:25, Новости дня
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TikTok-блогера из Индонезии приговорили к почти трем годам тюрьмы за то, что она якобы “общалась” с изображением Иисуса на своем телефоне и советовала ему подстричься.

10 марта окружной суд города Медан в провинции Северная Суматра признал Рату Талису, известную в сети как Рату Энток, виновной в распространении ненавистнических высказываний против христианства и приговорил к двум годам и 10 месяцам тюремного заключения, пишет BBC. Суд также наложил на нее штраф в размере 100 миллионов индонезийских рупий (около 6200 долларов США) за совершенное правонарушение. Судья отметил, что ее комментарии могут нарушить “общественный порядок” и “религиозную гармонию”. Изначально ей были предъявлены обвинения в распространении “языка вражды” против конкретной религии и богохульстве.

Приговор был вынесен в связи с ее высказываниями 2 октября 2024 года, когда она ответила на просьбу зрителя TikTok подстричься по-мужски. Тогда мусульманка-трансгендер вышла в прямой эфир на своем канале, на который подписано около 442000 человек, держа в руках изображение Иисуса Христа. Она сказала: “Ты не должен выглядеть как женщина. Тебе нужно подстричься, чтобы быть похожим на его отца” (имея в виду отца зрителя).

4 октября пять христианских организаций подали в полицию жалобу на богохульство, что привело к аресту Рату Талисы через четыре дня.

Правозащитные организации, включая Amnesty International, призывают индонезийские власти отменить приговор для Рату Талисы и освободить ее из под стражи. Директор индонезийского отделения Amnesty International Усман Хамид заявил, что хотя в Индонезии запрещена пропаганда религиозной ненависти, которая призывает к дискриминации, вражде или насилию, высказывания Рату Талисы не соответствуют этому критерию.


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