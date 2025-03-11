Мнение: США в беде: асфальтовая романтика ушла в Китай

Их нравы. Крупный блогер Илья Мэддисон, набравший популярность на обзорах видеоигр, путешествует сейчас по Соединённым Штатам. Он не иноагент, даже не близко, однако осенью прошлого года всё же прилетел в Мексику, чтобы пешком пересечь границу с США (ссылка). Вот что он пишет про американские дороги:

Вот уже скоро две или три (не помню уже) недели гоняю по США на тачке. Смотрю разные штаты. И знаете с чего я [изумлён]? С дорог. Это просто [беда]. Мне мою машину тупо жалко. Мне кажется, когда я проеду и гляну все места, которые хотел (а я даже Гаррисон в Арканзасе хочу посетить) тачку можно будет выкидывать. Качество дорог просто омерзительное. Причем от штата вообще не зависит. В каком-нибудь бедном штате (типа Вест Вирджинии или Миссури) могут быть отличные дороги, а в богатых Техасах/Калифорниях какое-то адское [неустройство], приправленное пробками и ремонтами.

…Всё так и есть почти, как на скринах, даже ещё хуже для Америки. Я по России ездил довольно много. В Петербург, по Золотому кольцу, на Урал, на юг. В сторону Казани, по Курскому шоссе. Везде [кошмар] какой кайф, а не дороги. Да, может где в деревнях и [неладно], но трассы между городами тупо топ. В США же это ужас, [эх]. Какое-то бетонное [полотно] вместо асфальта, колдобины, везде трупы животных, тачки в кюветах, покрышки. В Орегоне я чуть не [врезался] в диван, лежащий посреди трассы. На развязках Сан-Антонио в час пик поседели мои волосы на [спине]. Ужас, [эх]. Если раньше я даже думал, что дальнобой по США это романтика, то теперь мне тех, кто тут ездит, просто жаль. Про стиль вождения в некоторых штатах вообще молчу, так как не хочу опять сказать лишнего, но, [эх], есть места, где водят так, будто спецом хотят тебя убить, протаранить, перестроиться тебе в [лицо].

PS. Ещё вдоль дорог [много] мёртвых ухоженных собак в поводках (то есть это не волки, лисы и койоты). Я спросил в одном кафе, в чём фишка у местных водил. А фишка в том, что люди тут любят открыть своей собачке окошко, в итоге она в какой-то момент в него выходит на скорости 80+ миль в час.

PSS. Кроме шуток, я жил в Германии около месяца и тамошние хваленые автобаны тоже [не подарок] на фоне большинства российских трасс. Вообще, не понимаю, почему наши дороги [поносят]. Быть может, в городах и селах они и [нехороши], но трассы просто [великолепны].

Если смотреть на вещи рационально, без эмоций, то какой-то особенной катастрофы тут нет. США — огромная страна, которая переживает период хаоса. Инфраструктура там мощная, но старая, давно не обновлялась. Если Дональду Трампу удастся разгрести критические проблемы в политике и экономике, уверен, займутся когда-нибудь американцы и своими дорогами.

Проблема в том, что для США дороги — это не только средство передвижения из точки А в точку Б, но и один из столпов американской пропаганды. Как «Властелин колец», текст которого нанизан, как на хребет, на путешествие в Мордор, легендарные фильмы про США немыслимы без асфальтовой подкладки. При слове «Америка» типичный землянин невольно представляет себе или роскошный красный шевроле-кабриолет из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», или банду мотоциклистов в кожаных куртках, летящую черной стрелой по пустынной местности на скорости в 150 километров в час.

Да, фильм-путешествие, «роуд-муви», можно снять и на обычных дорогах. Однако пропагандистский эффект будет уже не тот. Провинциальные полупросёлочные дороги из фильма «Бумер» восхищения у зрителей не вызывают, это всего лишь пресный пейзаж.

А теперь для сравнения посмотрим на инфраструктуру современного Китая, которую так любят снимать обитатели местного Тик-Тока. Это я не подбирал специально, я просто немного полистал короткие видео.

1. «Огни большого города» (раз, два, три).

2. Девушка хвастается своим новым Хончи (ссылка)

3. Вид из отеля в горах (ссылка).

4. Девушки за рулём (раз, два).

5. Дорога с видом на море (ссылка).

Первое впечатление однозначно: Китай — страна первого мира. Тут одновременно и масштаб, как в Америке, и дорогая сытая ухоженность, как в Европе, которую мы потеряли. Посмотрев для контраста на палаточные лагеря американских бомжей и на европейские гетто, разросшиеся до масштабов городов, даже заядлый любитель Запада вынужден будет признать, что США и Евросоюз уже безнадёжно отстают.